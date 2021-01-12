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Какие страны создали больше всего предприятий в Узбекистане в 2020 году

CC0 / Unsplash / Burst
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210112/15770060/Kakie-strany-sozdali-bolshe-vsego-predpriyatiy-v-Uzbekistane-v-2020-godu.html

Одним из крупнейших партнеров республики остается РФ. Инвестиции российских компаний в экономику РУз к настоящему времени составили более десяти миллиардов долларов.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Российский бизнес создал 265 предприятий в Узбекистане в 2020-м — это второй показатель по итогам прошлого года среди стран, чьи компании создали предприятия с иностранными инвестициями в республике, следует из данных Госкомстата РУз.

First Ratings by Russian-Chinese Agency to Be Released in 2015
© Flickr / Ken Teegardin
Топ-5 лидеров: где в Узбекистане больше всего частных компаний
В 2019 году в этот список вошло 484 предприятия, в 2018-м — 428.

По данным статистического ведомства, в Узбекистане в прошлом году вновь зарегистрировано 1 715 предприятий с участием иностранного капитала (3,33 тысячи предприятий в 2019 году).

На первом месте по итогам прошлого года оказались предприятия с турецкими инвестициями — 305 хозсубъектов (232 в 2019 году), в тройку лидеров по данному показателю также вошли предприятия с участием партнеров из Китая — 147 (384).

Российский бизнес в 2020 году создал в Узбекистане новые предприятия в промышленности (30,2 процента созданных предприятий), торговле (25,4 процента), строительстве (8,2 процента), транспорте и связи (2,6 процента).

По состоянию на 1 января 2021 года, в Узбекистане действовало 11,78 тысячи предприятий с участием иностранного капитала, в том числе 2 093 — российского.

РФ остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в экономику РУз к настоящему времени составили более десяти миллиардов долларов.

Теги:
предпринимательство, предприятия, бизнес, Китай, Турция, Россия, Узбекистан



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