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Флаги стран-участниц ЕАЭС

В ЕАЭС пообещали поддержать Узбекистан в процессе вступления в союз

Sputnik / Владислав Воднев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210114/15788797/V-EAES-poobeschali-podderzhat-Uzbekistan-v-protsesse-vstupleniya-v-soyuz.html

Независимо от того, как будут развиваться события в отношении дальнейшего членства Узбекистана в ЕАЭС, Россия надеется увидеть республику членом союза, заявил вице-премьер РФ.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Зампремьера РФ Алексей Оверчук, курирующий вопросы интеграции на пространстве СНГ и ЕАЭС, выступил на Гайдаровской форуме с заявлением о том, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) надеется на будущее присоединение к нему Узбекистана, сообщает РИА Новости.

"Если посмотреть в первую очередь, конечно же, на Узбекистан как на наиболее близкую и географически, и по культуре, и по истории для нас страну, то вне зависимости как будут развиваться события в отношении членства Узбекистана в союзе дальнейшего, мы надеемся увидеть Узбекистан членом союза, и все наши страны будут помогать ему в этом", - сказал он.

Однако, по словам вице-премьера, сближение экономических систем с Узбекистаном произойдет в любом случае, поскольку Россия всегда будет наиболее крупным рынком сбыта продукции для республики.

Торговая полка с яблоками
© Sputnik / Виталий Тимкив
Товарооборот АПК Узбекистана и России за 8 месяцев вырос в 1,6 раза

Двусторонний товарооборот продолжает интенсивный рост несмотря на пандемию, отметил Оверчук, подчеркнув, что в России создаются благоприятные условия для продвижения продукции из Узбекистана на местный рынок.

В конце 2020 года Узбекистан получил статус наблюдателя про ЕАЭС. Такая позиция дает стране возможность присутствовать по приглашению на заседаниях органов ЕАЭС без права участия в принятии решений, а также получать принимаемые органами документы, не содержащие конфиденциальной информации.

Теги:
статус, Узбекистан, Россия, ЕАЭС



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