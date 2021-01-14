В ЕАЭС пообещали поддержать Узбекистан в процессе вступления в союз

Независимо от того, как будут развиваться события в отношении дальнейшего членства Узбекистана в ЕАЭС, Россия надеется увидеть республику членом союза, заявил вице-премьер РФ.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Зампремьера РФ Алексей Оверчук, курирующий вопросы интеграции на пространстве СНГ и ЕАЭС, выступил на Гайдаровской форуме с заявлением о том, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) надеется на будущее присоединение к нему Узбекистана, сообщает РИА Новости.

"Если посмотреть в первую очередь, конечно же, на Узбекистан как на наиболее близкую и географически, и по культуре, и по истории для нас страну, то вне зависимости как будут развиваться события в отношении членства Узбекистана в союзе дальнейшего, мы надеемся увидеть Узбекистан членом союза, и все наши страны будут помогать ему в этом", - сказал он.

Однако, по словам вице-премьера, сближение экономических систем с Узбекистаном произойдет в любом случае, поскольку Россия всегда будет наиболее крупным рынком сбыта продукции для республики.

Двусторонний товарооборот продолжает интенсивный рост несмотря на пандемию, отметил Оверчук, подчеркнув, что в России создаются благоприятные условия для продвижения продукции из Узбекистана на местный рынок.

В конце 2020 года Узбекистан получил статус наблюдателя про ЕАЭС. Такая позиция дает стране возможность присутствовать по приглашению на заседаниях органов ЕАЭС без права участия в принятии решений, а также получать принимаемые органами документы, не содержащие конфиденциальной информации.