До чего "доторговались" Россия и Узбекистан в 2020-м — итоги ковидного года

Россия по итогам прошлого года заняла вторую строчку в списке основных партнеров Узбекистана с долей 15,5% в его общем внешнеторговом обороте.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Торговый оборот Узбекистана и России по итогам 2020 года снизился на 15,4% по сравнению с 2019-м и составил 5,641 миллиарда долларов, сообщает Госкомстат.

По данным ведомства, объем экспорта из республики в РФ по итогам прошлого года снизился в 1,7 раза, до 1,47 миллиарда долларов, импорт — увеличился на 0,8%, до 4,171 миллиарда долларов.

Соответственно, отрицательное сальдо торговли Узбекистана выросло до 2,7 миллиарда долларов против 1,606 миллиарда долларов годом ранее.

Россия по итогам прошлого года взяла "серебро" в рейтинге главных партнеров Узбекистана с долей 15,5% в его общем внешнеторговом обороте, уступив первое место Китаю (17,7%).

В Госкомстате отметили, что рынок РФ вновь, как и годом ранее, стал основным для экспорта узбекского текстиля (655,3 миллиона долларов, рост на 10,7% по сравнению с 2019 годом, 34,1% от всего текстильного экспорта) и по поставкам плодоовощной продукции — 255,4 миллиона долларов (рост в 1,55 раза, 25,3% всего экспорта овощей и фруктов из Узбекистана).

Стабильность российского импорта в Узбекистан в условиях пандемии коронавируса была обусловлена лидерством РФ в 2020 году по поставкам в республику промышленных товаров (металлопрокат, химическая и бумажная продукция).

Их объем составил 1,34 миллиарда долларов (+1,8%), или 37,4% от всего импорта промтоваров, заключили в Госкомстате.