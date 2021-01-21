Узбекистан сократил добычу газа, а нефти — нарастил

Государственный комитет по статистике опубликовал отчет о промышленном производстве в январе-декабре 2020 года.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Добыча нефти в Узбекистане в 2020-м увеличилась на 4,9 процента по сравнению с 2019 годом — до 733,6 тысячи тонн, а природного газа — снизилась на 17,8 процента, до 49,739 миллиарда кубометров. Об этом сообщили в Госкомстате республики.

Добыча газового конденсата в стране снизилась в 1,33 раза — до 1,408 миллиона тонн.

За год в республике было произведено 1,016 миллиона тонн бензина, что на 0,9 процента меньше показателя 2019-го, а дизельного топлива — 933,1 тысячи тонн (минус 9,6 процента).

Мощности "Узбекнефтегаза" в настоящий момент позволяют добывать 70 миллиардов кубометров природного газа и восемь миллионов тонн жидких углеводородов в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало.