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Узбекистан подписал инвестсоглашения по строительству ветроэлектростанций

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210124/15853452/Uzbekistan-podpisal-investsoglasheniya-po-stroitelstvu-vetroelektrostantsiy.html

Стороны также подписали два соглашения о закупке электроэнергии (СЗЭ) и инвестиционные соглашения по двум ветроэлектростанциям, расположенным в Бухарской и Навоийской областях.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Церемония начала строительства проекта Сырдарьинской ТЭС мощностью 1500 МВт состоялась при участии глав делегаций Узбекистана и Саудовской Аравии, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

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Стороны также подписали два соглашения о закупке электроэнергии (СЗЭ) и инвестиционные соглашения по двум ветроэлектростанциям, расположенным в Бухарской и Навоийской областях. В церемонии также участвовали представители Министерства энергетики Узбекистана, Министерства инвестиций и внешней торговли и компании ACWA Power.

Реализация этих проектов является залогом требуемого наращивания энергетических мощностей Узбекистана, так как ожидается, что к 2030 году потребление электроэнергии достигнет 110 миллиардов кВт-ч, отмечали в ходе встречи.

Они также согласуются с национальной программой Узбекистана по повышению энергоэффективности, внедрению энергосберегающих технологий, а также разработке и внедрению возобновляемых источников энергии в рамках реформ в энергетическом секторе.

"Старт строительства Сырдарьинской ТЭС, подписание СЗЭ и Инвестиционного соглашения по ветроэлектростанциям "Баш" и "Джанкельды" в Бухарской и Навоийской областях, которые являются ключевыми факторами перехода Узбекистана на использование ресурсов с низким уровнем углеводородных выбросов, подчеркивает наше стремление оставаться впереди процесса реформирования энергетической отрасли и стимулирования социально-экономического развития страны", - отметил в своем выступлении председатель правления компании ACWA Power Мохаммад Абунайян.

По словам главы Министерства энергетики Узбекистана Алишера Султанова, увеличение выработки экологически чистой энергии в Узбекистане скажется на достижении множества целей в области разработок и инвестиций. Эффективная реализация этих планов позволит привлечь в Узбекистан больший объем капитала и повысить энергетический статус Узбекистана. 

Теги:
сотрудничество, Саудовская Аравия, Узбекистан, Министерство энергетики



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