Узбекистан намерен реализовать проекты на $1 млрд через южнокорейский EDCF

Вице-премьеры РУз и Республики Корея Сардор Умурзаков и Хон Нам Ки в понедельник в онлайн-формате обсудили состояние и перспективы двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают в 2021-2023 годах через Корейский фонд содействия экономическому развитию (EDCF) реализовать проекты стоимостью один миллиард долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.

Двадцать пятого января вице-премьеры Узбекистана и Южной Кореи Сардор Умурзаков и Хон Нам Ки в онлайн-формате обсудили состояние и перспективы двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества.

"В отдельном порядке были рассмотрены вопросы взаимодействия EDCF в соответствии с новой программой сотрудничества с Узбекистаном на 2021-2023 годы общей стоимостью один миллиард долларов, в рамках которой уже определены приоритетные проекты", — говорится в публикации на сайте МИВТ.

Южнокорейская сторона выразила готовность ускорить процессы согласования проектов и в ближайшей перспективе перейти к их практической реализации.

"Было озвучено, что корейской стороной будет продолжена финансовая и техническая поддержка Узбекистану в рамках реализации мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции и минимизации экономических последствий пандемии", — добавили в министерстве.

В апреле 2019 года президенты Узбекистана и Южной Кореи Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин в Ташкенте подписали декларацию об особом стратегическом партнерстве двух стран, а также договорились об активизации сотрудничества в сфере оборонной промышленности, космоса, инвестиций, науки.

Республика Корея является одним из самых крупных инвесторов в Узбекистан. По данным узбекской статистики, общий объем корейских инвестиций в узбекскую экономику превысил семь миллиардов долларов. В республике функционируют более 880 предприятий с участием корейских партнеров. По итогам 2020 года товарооборот между двумя странами снизился на 22,6 процента, до 2,142 миллиарда долларов (5,9 процента во внешнеторговом обороте Узбекистана).