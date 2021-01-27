На какие товары повысятся акцизы с 1 февраля

Изменение предусмотрено дополненной статьей 289 Налогового кодекса. Действующие ставки были установлены с 1 января 2021 года.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. С 1 февраля в Узбекистане повышается акцизный налог на некоторые подакцизные товары: алкогольная и табачная продукция, нефтепродукты.

По алкогольной продукции увеличится акциз:

на производимые водку, коньяк и другой алкоголь – с 98 тысяч до 116,4 тысячи сумов за 1 декалитр (на 18,8%);

на производимые натуральные вина без спирта – с 7,7 тысячи до 8,3 тысячи сумов за 1 декалитр (15,8%);

производимое пиво – с 10,6 тысячи до 11,7 тысячи сумов за 1 декалитр (10,4%).

На табачную продукцию – производимые сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы, биди, кретек – с 163,5 тысячи сумов / 1000 штук + 9% до 172 тысячи сумов / 1000 штук + 10%.

Ставка акциза на бензин:

марки Аи-80 повысится с 200 тысяч до 240 тысяч сумов за тонну (рост составит 20%);

бензин Аи-90 и выше с 250 тысяч до 275 тысяч сумов за 1 тонну (рост — 10%).

Акциз на дизтопливо (кроме синтетического) повысится с 200 тысяч до 240 тысяч сумов за тонну (рост — 20%).

Ставка акциза на следующие виды топлива, реализуемые конечному потребителю, повысятся:

бензин, дизтопливо и сжиженный газ – с 285 до 350 сумов за 1 литр (рост — 22,8%);

сжатый газ – с 435 до 500 сумов за 1 кубометр (рост — 15,9%).

Законом о внесении изменении и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с принятием госбюджета на 2021 год ставки акцизного, земельного, водного и подоходного налогов, установленных в фиксированном размере, внесли в Налоговый кодекс.

Раньше эти изменения принимались отдельными решениями.

Кроме того, был отменен акцизный налог по 73 позициям, в том числе на электротехническую продукцию (холодильники, кондиционеры, стиральные машины), тракторы и полуприцепы, пищевую продукцию (маргарин, кондитерские и другие изделия) и другие товары.