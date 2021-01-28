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Встреча заместителя Премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзакова с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет в Республике Узбекистан Амирой Фахмий

Узбекистан и Египет создадут совместный деловой совет

Пресс-служба МИВТ Узбекистана
Экономика
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Для стимулирования делового партнерства между бизнесменами двух стран предложено открыть торговые дома и центры поддержки предпринимателей.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Зампремьера – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков встретился  с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет в Республике Узбекистан Амирой Фахмий, сообщили в информационной службе МИВТ.

Встреча заместителя Премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзакова с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет в Республике Узбекистан Амирой Фахмий
Пресс-служба МИВТ Узбекистана
Встреча заместителя Премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзакова с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет в Республике Узбекистан Амирой Фахмий

Обсудили узбекско-египетские взаимоотношения в области политики, торговли, инвестиций, транспорта и культурно-гуманитарного сотрудничества. Говорили, в частности, о возможностях для налаживания промышленной кооперации между узбекскими и египетскими производителями.

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Предложили открыть торговые дома и центры поддержки предпринимателей для стимулирования делового партнерства между двумя странами. Вместе с тем договорились провести в ближайшее время встречи и видеоконференции между руководителями и экспертами Министерства международного сотрудничества и Генерального Агентства инвестиций и свободных зон Египта и Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Также в ближайшее время стороны начнут совместную проработку создания Узбекско-Египетского делового совета при участии Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Федерации торговых палат Египта, а также бизнесменов двух стран.

По итогам договорились провести очередное заседание Узбекско-Египетской Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в Ташкенте.

В резиденции Куксарой состоялись переговоры президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и президента Арабской Республики Египет Абдул-Фаттаха ас-Сиси
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В сентябре 2018 года во время визита в Узбекистан президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси правительства и министерства двух стран подписали 12 документов о сотрудничестве в различных сферах.

Соглашения касаются взаимодействия в сферах туризма, инвестиций, налогов, юстиции, сельского хозяйства, культурного наследия и спорта, иностранных дел и вопросов молодежи. Как отметили главы государств, в отношениях Узбекистана и Египта начался новый этап.




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