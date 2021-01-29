На каких валютах можно заработать в 2021-м — это не доллар

Доллар США и британский фунт стерлингов вряд ли будут в фаворитах у инвесторов, считают аналитики.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В этом году инвестировать следует в евро и юань, убеждены эксперты, опрошенные РИА Новости.

По мнению аналитиков, доллар и британский фунт не принесут существенной прибыли.

"Мы ожидаем, что ФРС США будет реализовывать политику "слабого доллара". Мы предполагаем, что вложения в евро могут принести больший доход, чем в долларах. Также стоит присмотреться к китайскому юаню, который может продолжать дорожать по отношению к доллару и евро", — заявил управляющий директор НРА Сергей Гришунин.

Эксперт также рассказал, каких валют лучше избегать. Так, не стоит инвестировать в турецкую лиру. Также лучше обходить стороной швейцарский франк.

Хоть он и стабилен, но вряд ли эту валюту получится удачно выгодно купить или продать. Все дело в обменном курсе, который совсем не выгоден, к примеру, россиянам.

На что еще можно обратить внимание в 2021 году?

К примеру, на такие "сырьевые" валюты, как австралийский и канадский доллар, и валюты развивающихся стран — бразильский реал и мексиканский песо.

Такое мнение высказал инвестиционный стратег компании "Открытие брокер" Константин Бушуев.

"Позитивное изменение валют этих стран может дать дополнительный бонус к основному заработку по акциям и облигациям. Доллар США и британский фунт стерлингов вряд ли будут в фаворитах у инвесторов", — уточнил аналитик.

Между тем он обратил внимание, что валюта сама по себе не представляет особой ценности — она не является источником дохода.

Что может принести прибыль, так это "покупка доходных финансовых инструментов в валютах других стран — акций и облигаций".