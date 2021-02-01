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Сум набирает силы, но пока не может "обуздать" доллар — новый курс валют

© AP Photo / Mark Lennihan
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210201/15911119/Sum-nabiraet-sily-no-poka-ne-mozhet-obuzdat-dollar--novyy-kurs-valyut.html

Узбекский сум укрепляется к евро и рублю. При этом курс доллара в республике растет уже четвертую неделю подряд.

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Центробанк Узбекистана опубликовал новый курс валют, который будет действовать в стране с 2 февраля.

Евро и рубль постепенно сдают позиции. Так, европейская валюта подешевела на 6,58 сума и будет стоить 12 791,88 сума. Рубль потерял 0,53 сума, новая цена — 139,19 сума.

Центробанк Узбекистана
Курс валют в Узбекистане с 2 февраля 2021 года

Доллар между тем продолжает укрепляться: он вырос на целых 21,45 сума — до 10 540,44 сума.

Ощутимо прибавил и фунт стерлингов — он набрал 48,32 сума и будет стоить 14 442,51 сума.

Напомним, что ЦБ Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
Узбекистан, рубль, евро, доллары, ЦБ, курс валюты, валюта



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