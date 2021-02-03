Большинство предприятий Узбекистана с надеждой смотрит в будущее — опрос ЦЭИР

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Специалисты Центра экономических исследований и реформ опросили предпринимателей Узбекистана и выяснили, как они оценивают перспективы развития своего бизнеса.

Участникам опроса предложили оценить текущее положение своих дел и поделиться ожиданиями касательно перспектив развития бизнеса на ближайшие месяцы.

По итогам исследования выяснилось: большинство опрошенных, а это чуть более 1000 человек, характеризует нынешнее состояние своей деятельности как умеренно положительное.

Настроения на настоящий момент

Наиболее позитивные настроения — у предпринимателей в сфере сельского хозяйства, строительства, промышленности.

В общей сложности, 38% опрошенных оценили текущее состояние бизнеса как "хорошее", 45% - как "удовлетворительное" и только 17% - как "плохое". При этом 42% респондентов заметили повышение спроса на свои товары/услуги, 45% считают, что интерес со стороны потребителей не изменился, а 13% заявили, что ощущают снижение потребительской активности.

Еще цифры: на 18% предприятий прибавилось количество работников, на 74% - осталось без изменений, а 8% — провели сокращения.

Предприятия в ожидании лучшего

Большинство предпринимателей с надежной смотрит в будущее. Особенно радужные прогнозы у представителей сферы сельского хозяйства, промышленности и строительства.

Повышения спроса на товары/услуги ожидают 73% предприятий, 25% считают, что положение не изменится, лишь 2% прогнозируют снижение активности потребителей.

При этом 66% предприятий планируют увеличить число своих работников в течение следующих трех месяцев, в то время как 33% опрошенных не собираются менять кадровый набор, а 1% планирует сокращения.