Евро, фунт и тенге держатся, остальные сдались: новый курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новый курс валют, который будет действовать в республике с 17 февраля 2021 года.
Евро и фунту стерлингов удалось немного прибавить — 3,81 сума и 14,69 сума соответственно, итоговые цены — 12 794,21 сума и 14 663,31 сума.
Положение казахского тенге стабильное, а вот всех остальных валют — чуть более печальное. Доллар "похудел" на 12,91 сума, за него будут давать 10 527,18 сума. Российский рубль потерял 0,32 сума, он будет стоить 143,53 сума.
Напомним, Центральный банк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.