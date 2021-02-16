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Монеты номиналом 1 евро и банкноты евро различного номинала

Евро, фунт и тенге держатся, остальные сдались: новый курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210216/16013187/Evro-funt-i-tenge-derzhatsya-ostalnye-sdalis-novyy-kurs-valyut-v-Uzbekistane.html

Четыре валюты стали чуть слабее перед сумом, две — подросли, еще одна находится в стабильном положении. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новый курс валют, который будет действовать в республике с 17 февраля 2021 года.

Евро и фунту стерлингов удалось немного прибавить — 3,81 сума и 14,69 сума соответственно, итоговые цены — 12 794,21 сума и 14 663,31 сума. 

Курс валют в Узбекистане с 17 февраля 2021 года
Пресс-служба Центробанка Узбекистана
Курс валют в Узбекистане с 17 февраля 2021 года

Положение казахского тенге стабильное, а вот всех остальных валют — чуть более печальное. Доллар "похудел" на 12,91 сума, за него будут давать 10 527,18 сума. Российский рубль потерял 0,32 сума, он будет стоить 143,53 сума.

Напомним, Центральный банк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
курс валют, валюта, Экономика, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



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