В Узбекистане намерены внедрить системы искусственного интеллекта "Сбера"

Узбекскими партнерами российской группы выступят Министерство развития информационных технологий и коммуникаций, а также два банка — "Нацбанк ВЭД Узбекистана" и Алокабанк.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Власти Узбекистана намерены внедрить системы искусственного интеллекта, разработанные группой компаний "Сбер", сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление президента страны Шавката Мирзиёева.

"Принять к сведению, что совместно с Группой "Сбер" (Россия) ведется работа по налаживанию взаимодействия в сфере внедрения технологий искусственного интеллекта", — говорится в документе.

Узбекскими партнерами российской группы выступят Министерство развития информационных технологий и коммуникаций, а также два банка — "Нацбанк ВЭД Узбекистана" и Алокабанк.

Мирзиёев поручил им совместно со "Сбером" за месяц разработать и утвердить совместную дорожную карту ускоренной и эффективной реализации пилотных проектов, исходя из потребностей отраслей экономики и социальной сферы, а также организовать обучение местных специалистов.

Ведущие специалисты и эксперты "Сбера" будут привлечены в качестве консультантов по развитию искусственного интеллекта в деятельности государственных организаций, а также в подготовке нормативно-правовой базы в этой сфере, уточняется в документе.

"Совместно с группой "Сбер" мы планируем внедрить технологию голосовой биометрии, которая позволит нашим гражданам получать дистанционные услуги через мобильные телефоны и кол-центры", — заявил заместитель председателя правления Алокабанка Фаррух Махкамов в эфире телеканала "Узбекистан 24", комментируя постановление.

По словам Махкамова, также узбекский банк намерен применять российские технологии для анализа кредитных рисков и повышения качества банковских услуг.