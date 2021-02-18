В Узбекистане намерены внедрить системы искусственного интеллекта "Сбера"

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Власти Узбекистана намерены внедрить системы искусственного интеллекта, разработанные группой компаний "Сбер", сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление президента страны Шавката Мирзиёева.
"Принять к сведению, что совместно с Группой "Сбер" (Россия) ведется работа по налаживанию взаимодействия в сфере внедрения технологий искусственного интеллекта", — говорится в документе.
Узбекскими партнерами российской группы выступят Министерство развития информационных технологий и коммуникаций, а также два банка — "Нацбанк ВЭД Узбекистана" и Алокабанк.
Ведущие специалисты и эксперты "Сбера" будут привлечены в качестве консультантов по развитию искусственного интеллекта в деятельности государственных организаций, а также в подготовке нормативно-правовой базы в этой сфере, уточняется в документе.
"Совместно с группой "Сбер" мы планируем внедрить технологию голосовой биометрии, которая позволит нашим гражданам получать дистанционные услуги через мобильные телефоны и кол-центры", — заявил заместитель председателя правления Алокабанка Фаррух Махкамов в эфире телеканала "Узбекистан 24", комментируя постановление.
По словам Махкамова, также узбекский банк намерен применять российские технологии для анализа кредитных рисков и повышения качества банковских услуг.