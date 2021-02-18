ЦБ оштрафовал филиалы 15 местных банков

В ЦБ потребовали устранить недостатки в использовании терминалов и исключить подобные правонарушения в дальнейшем.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. ЦБ оштрафовал филиалы коммерческих банков в регионах республики за отказ проводить платежи с использованием банковских карт клиентов финучреждений, сообщили в пресс-службе регулятора.

В ходе проверки выяснилось, что в отделениях 15 банков умышленно не использовали терминалы, чтобы не выдавать держателям карт их наличные средства.

В числе попавших под санкции финучреждений — Агробанк, Народный банк, Микрокредитбанк, Национальный банк, Узпромстройбанк, Ипотека банк, Хамкорбанк, Кишлок курилиш банк, Асака банк, Алокабанк, Туронбанк, Трастбанк, Ипак Йули банк, Даврбанк и Инфинбанк.

В ЦБ потребовали устранить недостатки в использовании терминалов и исключить подобные правонарушения в дальнейшем. К сотрудникам, которые будут продолжать предписание, будут применены санкции, вплоть до их увольнения.