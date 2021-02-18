22:55 18 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск
Здание Центрального банка Узбекистана

ЦБ оштрафовал филиалы 15 местных банков

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Экономика
Получить короткую ссылку
8110
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210218/16035141/TsB-oshtrafoval-filialy-15-mestnykh-bankov.html

В ЦБ потребовали устранить недостатки в использовании терминалов и исключить подобные правонарушения в дальнейшем.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. ЦБ оштрафовал филиалы коммерческих банков в регионах республики за отказ проводить платежи с использованием банковских карт клиентов финучреждений, сообщили в пресс-службе регулятора.

В ходе проверки выяснилось, что в отделениях 15 банков умышленно не использовали терминалы, чтобы не выдавать держателям карт их наличные средства. 

В числе попавших под санкции финучреждений — Агробанк, Народный банк, Микрокредитбанк, Национальный банк, Узпромстройбанк, Ипотека банк, Хамкорбанк, Кишлок курилиш банк, Асака банк, Алокабанк, Туронбанк, Трастбанк, Ипак Йули банк, Даврбанк и Инфинбанк.

В ЦБ потребовали устранить недостатки в использовании терминалов и исключить подобные правонарушения в дальнейшем. К сотрудникам, которые будут продолжать предписание, будут применены санкции, вплоть до их увольнения.

Теги:
банки, Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Актер Андрей Мягков
Прощай, легенда СССР: какими ролями нам запомнится Андрей Мягков — фото
В Ташкенте устроили свалку на реке Чирчик — кто будет убирать?
В Ташкенте устроили свалку на реке Чирчик — кто будет убирать?
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться