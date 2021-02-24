Собственные клеймо и слитки: ювелирам в Узбекистане расширили возможности

Производителям ювелирных изделий в республике разрешили ставить на свою продукцию собственное клеймо, изготавливать слитки и продавать свои изделия через Интернет. Сырье для этого предоставят отечественные производители.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Президент Узбекистана принял постановление, открывающее ряд возможностей для отечественных производителей ювелирных изделий.

Документом, посвященном развитию ювелирной промышленности, с 1 апреля 2021 года разрешается нанесение пробирного клейма и персонального клейма производителя механическим (ударным) или лазерными методами.

При этом на производителя возлагается обязанность по подтверждению подлинности своего клейма, нанесенного на ювелирные изделия лазерными методами

Кроме того, юридическим лицам, имеющим лицензию на право осуществления аффинажной деятельности, разрешается реализация физическим и юридическим лицам мерных слитков собственного производства.

Стоимость реализации слитков устанавливается производителями самостоятельно в размере не менее цены утреннего фиксинга Лондонской биржи драгоценных металлов и курса Центрального банка на день осуществления расчета.

Также, разрешено продавать "ювелирку" на внутреннем и внешнем рынках через Интернет. Это касается изделий из драгоценных металлов и драгоценных (полудрагоценных) камней.

При осуществлении сделки проверка клиента, его представителя и бенефициарного собственника по части истребование документов, удостоверяющих личность, свидетельства о государственной регистрации, учредительных документов и иных данных не требуется в следующих случаях:

при осуществлении взаиморасчета в наличной форме, если общая сумма сделки не превышает 600-кратного размера базовой расчетной величины;

осуществления взаиморасчета в безналичной форме или посредством пластиковых карт физических лиц, независимо от общей суммы сделки.

Вместе с тем при наличии обоснованных подозрений в причастности покупателя к легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности, и финансированию терроризма принятие мер по проверке клиента все же потребуется независимо от суммы транзакции и формы оплаты.

Комбинаты в помощь

Что касается сырья, то до 1 марта 2023 года в стране будет внедрен порядок реализации драгметаллов производителям ювелирных изделий на основе прямого договора или с условием отсрочки платежа. Покупать сырье можно будет у Навоийского и Алмалыкского горно-металлургических комбинатов в рамках госзаказа.

Сделка будет осуществляться без права перепродажи на основании прямого договора или через товарно-сырьевую биржу с осуществлением 15-процентной предоплаты от стоимости и условием отсрочки платежа на 180 дней.

В случае покупки на бирже необходимо заручиться гарантией АО "Узнацбанк". Она дается в размере до 85 процентов (включительно) от суммы договора с взиманием комиссии до двух процентов годовых.

Расчеты с комбинатами осуществляются также исходя из цены утреннего фиксинга Лондонской биржи драгоценных металлов и курса ЦБ на день платежа.

Льготные кредиты и налоги

Микрокредиты выделяются на закупку оборудования, запасных частей и сырья и пополнение оборотных средств в размере до 300 миллионов сумов на срок три года, включая льготный период до шести месяцев.

До 1 мая 2021 года разработают проект закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс, предусматривающий:

освобождение от НДС оборота по реализации лома и отходов;

распространение на срок до 1 марта 2023 года налоговых льгот, предоставленных членам Ассоциации «Хунарманд», на индивидуальных предпринимателей – производителей ювелирных изделий, являющихся членами Ассоциации «Узбекзаргарсаноати».

Производители ювелирных изделий примут участие на выставке «World Expo – 2021» в Дубае. На срок до 1 января 2023 года Госфондом поддержки предпринимательской деятельности компенсируется 50 процентов расходов, связанных с участием в международных выставках.