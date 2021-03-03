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Флаг Бельгии на башне замка графов Фландрии в Генте. Архивное фото

Что поставляли друг другу Узбекистан и Бельгия — статистика

© Sputnik / Александр Вильф
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210303/16119230/Kakie-tovary-postavlyali-drug-drugu-Uzbekistan-i-Belgiya--statistika.html

По данным Госкомстата, за 12 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот между странами достиг $69,7 млн.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана и Бельгии в 2020-м составил $69,7 млн, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.

Что экспортировал Узбекистан:

  • услуги - $11,9 млн;
  • машины и оборудование - $5,0 млн;
  • текстильные изделия - $2,3 млн.

Что импортировала Бельгия:

  • продовольственные товары - 20,8 млн;
  • черные металлы - $16,9 млн;
  • машины и оборудование - $1,2 млн.

По данным Госкомстата, всего за 12 месяцев прошлого года страна экспортировала собственную продукцию в бельгийское государство на сумму $20,1 млн. Бельгийцы, в свою очередь, импортировали в республику товары на $49,6 млн.

Теги:
Узбекистан, Бельгия, товарооборот, импорт, Экспорт



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