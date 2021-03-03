Что поставляли друг другу Узбекистан и Бельгия — статистика

По данным Госкомстата, за 12 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот между странами достиг $69,7 млн.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана и Бельгии в 2020-м составил $69,7 млн, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.

Что экспортировал Узбекистан:

услуги - $11,9 млн;

машины и оборудование - $5,0 млн;

текстильные изделия - $2,3 млн.

Что импортировала Бельгия:

продовольственные товары - 20,8 млн;

черные металлы - $16,9 млн;

машины и оборудование - $1,2 млн.

По данным Госкомстата, всего за 12 месяцев прошлого года страна экспортировала собственную продукцию в бельгийское государство на сумму $20,1 млн. Бельгийцы, в свою очередь, импортировали в республику товары на $49,6 млн.