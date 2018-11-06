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Узбекистанцы погибли в ДТП в Казахстане из-за выбежавшей на дорогу лошади

© Pixabay
Происшествия
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Всего в аварии, произошедшей в ночь на понедельник на трассе Шардара - Абай, погибли пять человек.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Пять человек, включая трех граждан Узбекистана, погибли в Туркестанской области Казахстана в дорожно-транспортном происшествии, спровоцированном выбежавшей на дорогу лошадью.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции региона, ДТП произошло в ночь на понедельник.

"На трассе Шардара - Абай водитель грузовой автомашины МАЗ совершил наезд на лошадь, выбежавшую на дорогу. Затем грузовик выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной марки Lexus", - отмечается в пресс-релизе.

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© МВД Республики Узбекистан
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В результате ДТП водитель Lexus (житель Алматы) и четверо его пассажиров (житель Шардаринского района и трое граждан Узбекистана) от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще одного пассажира Lexus - гражданина Узбекистана - с травмами доставили в реанимацию районной больницы.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств", назначены экспертизы. Водитель грузовой автомашины взят под стражу. В настоящее время полицейские принимают меры по установлению собственника животного.




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