Малыш за валюту: в Ташкенте мать пыталась продать годовалого сына

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Правоохранители в Ташкенте сообщили об очередном случае, когда мать-кукушка пыталась избавиться от собственного ребенка, продав его чужим людям.

В минувший понедельник, 5 ноября, была задержана гражданка Н.Ё. в момент продажи своего сына.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, 20-летняя гражданка была задержана с поличным в кафе "Илтифот" в Яшнабадском районе столицы в момент получения ею тысячи долларов за ребенка, родившегося 4 ноября 2017 года.

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По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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Отметим, что это не единичный случай. В последнее время подобные новости о том, что узбекистанки продают собственных детей, приходится слышать все чаще. Правоохранители привлекают их к ответственности, эти случаи предаются широкой огласке. Однако шаткое материальное положение заставляет женщин идти на такие преступления. Есть и еще одна причина – когда незамужняя девушка рожает ребенка и желает скрыть этот факт от соседей, а зачастую и от собственной семьи.

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Согласно статье 135 Уголовного кодекса Узбекистана, торговля людьми наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет. В случае, если пострадавший не достиг 18 лет, срок наказания может увеличиться до 12 лет.

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