От угарного газа пострадали еще несколько узбекистанцев, в том числе дети

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Еще два случая отравления угарным газом зафиксированы в частных домах в Узбекистане, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

В Ташкентской области в частном доме в махалле "Ойдинхаёт" отравились угарным газом женщина, ее дочь, двое внуков и гостивший у них родственник. Утечка газа произошла из печи "Нефрит" в подвале дома. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Второй случай был зафиксирован в Фергане. В частном доме в махалле "Себзар" из-за утечки газа отравились муж и жена. Они госпитализированы с признаками отравления.

По факту обоих происшествий ведется расследование.

В октябре в Чиланзарском районе Ташкента отравились угарным газом четверо детей одной семьи, трое из которых были несовершеннолетними. После этого случая решением правительства была создана республиканская комиссия , которая проведет проверку всех домов на предмет соблюдения техники безопасности в отопительной системе.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана после череды происшествий напомнило, что угарный газ может образовываться везде, где есть процесс горения. Самые распространенные источники — газовые приборы, масляные и газовые печи, двигатели, выбрасывающие выхлопные газы. Риск отравления увеличивают трещины в печах, заблокированные трубы, забитый дымоход, недостаточный доступ свежего воздуха, тесные конструкции домов.

© Sputnik / Игорь Зарембо Чтобы газ не стал убийцей: МЧС напомнило правила безопасности

Первыми признаками отравления считаются мышечная слабость, голово­кружение, шум в ушах, тошнота, рвота, сонливость. Иногда, наоборот, кратковременная повышенная подвижность. Затем наступает расстройство координации движений, бред, галлюцинации, потеря сознания, судороги, кома и смерть от паралича дыхательного центра.

Отравившегося угарным газом нужно вынести на свежий воздух, расстегнуть ворот, освободить от стесняющей одежды. Привести пострадавшего в сознание помогут нашатырный спирт (смоченную им ватку следует держать не ближе чем в сантиметре от носа), щелочное питье, крепкий чай и кофе.