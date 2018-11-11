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Капельница

В Узбекистане отравились 56 воспитанников детского сада

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
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Врачи оценивают состояние всех пострадавших как средней тяжести.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В Бекабаде 56 воспитанников и двое воспитателей дошкольного образовательного учреждения №8 обратились в больницу с признаками пищевого отравления. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.

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Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести. Всем поставлен диагноз "пищевая токсикоинфекция".

В настоящее время по данному факту прокуратурой города назначены судебно-химическая и бактериологическая экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 257.1 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Ранее в Ташкенте погибли четверо членов одной семьи Акбаровых: 22-летняя Азиза, 15-летняя Ирода, 13-летняя Эъзоза и шестилетний Фарруҳ. Первоначально предполагалось, что смерть людей наступила из-за шашлыка, которым накануне они поужинали. После эксперты установили, что узбекистанцы умерли от отравления угарным газом.

Теги:
Отравление, Бекабад, Узбекистан



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