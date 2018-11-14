Не давала выпить: мужчина насмерть забил супругу бутылкой водки

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Андижанской области фермер насмерть забил супругу бутылкой водки и куском железа, пишет Даракчи.

Причиной жестокой расправы над женой называют алкоголь. Женщина попросила супруга подготовить дом к зиме вместо распития спиртных напитков. Однако мужчине такой упрек не понравился и в ответ он нанес жене 72 телесных повреждения.

Жертва разъяренного пьяницы скончалась на месте.

Сейчас злоумышленник дает показания в Пахтаабадской прокуратуре.

Ранее под Ташкентом пьяный мужчина из-за ссоры с сожительницей выбил окна и сжег дом.