Не давала выпить: мужчина насмерть забил супругу бутылкой водки

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Андижанской области фермер насмерть забил супругу бутылкой водки и куском железа, пишет Даракчи.
Причиной жестокой расправы над женой называют алкоголь. Женщина попросила супруга подготовить дом к зиме вместо распития спиртных напитков. Однако мужчине такой упрек не понравился и в ответ он нанес жене 72 телесных повреждения.
Жертва разъяренного пьяницы скончалась на месте.
Сейчас злоумышленник дает показания в Пахтаабадской прокуратуре.
Ранее под Ташкентом пьяный мужчина из-за ссоры с сожительницей выбил окна и сжег дом.