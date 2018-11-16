В Петербурге узбекистанку будут судить за попытку продать ребенка

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. В Петербурге узбекистанку, пытавшуюся продать ребенка, будут судить, расследование уголовного дела завершено, сообщает РИА Новости.

Девушку обвиняют в совершении преступления, предусмотренным статьей 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Торговля людьми".

© Sputnik / Владимир Песня Валютно-малютный обмен: в Ташкенте мать пыталась продать годовалого сына

По данным следствия, 27-летняя уроженка Республики Узбекистан около одного из домов на улице Кораблестроителей продала своего сына, родившегося в сентябре 2018 года, сотруднику полиции под прикрытием. Он передал ей пять тысяч рублей и муляж денежных средств на сумму в 275 тысяч рублей.

Как уточняется в сообщении, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Согласно УК РФ, купля-продажа человека и иные сделки в отношении человека, а также эксплуатация, перевозка, передача, укрывательство или получения наказываются принудительными работами на срок доя пяти лет либо лишением свободы до шести лет.