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В Петербурге узбекистанку будут судить за попытку продать ребенка

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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Расследование уголовного дела завершено, ее обвиняют в совершении преступлений по статье 127.1 Уголовного кодекса "Торговля людьми".

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. В Петербурге узбекистанку, пытавшуюся продать ребенка, будут судить, расследование уголовного дела завершено, сообщает РИА Новости.

Девушку обвиняют в совершении преступления, предусмотренным статьей 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Торговля людьми".

Родители с ребенком
© Sputnik / Владимир Песня
Валютно-малютный обмен: в Ташкенте мать пыталась продать годовалого сына

По данным следствия, 27-летняя уроженка Республики Узбекистан около одного из домов на улице Кораблестроителей продала своего сына, родившегося в сентябре 2018 года, сотруднику полиции под прикрытием. Он передал ей пять тысяч рублей и муляж денежных средств на сумму в 275 тысяч рублей.

Как уточняется в сообщении, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Согласно УК РФ, купля-продажа человека и иные сделки в отношении человека, а также эксплуатация, перевозка, передача, укрывательство или получения наказываются принудительными работами на срок доя пяти лет либо лишением свободы до шести лет.

Теги:
Узбекистан, Санкт-Петербург



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