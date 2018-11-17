Подростки устроили массовую потасовку в Ташкенте – есть пострадавшие

В драке участвовали шесть человек – учащиеся школ №28 и №159, а также студент лицея. Причины конфликта предстоит установить следствию.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. В Алмазарском районе Ташкента в среду, 14 ноября, произошла массовая потасовка с участием учащихся учебных заведений.

Как сообщает ГУВД столицы, в начавшейся словесной перепалке участвовали шесть человек, чуть позже один из них убежал.

Двое участников драки – 16-летние учащиеся школы № 28 - получили телесные повреждения легкой степени тяжести.

Еще трое подростков – 16-летний и 14-летний учащиеся школы № 159, а также 16-летний студент академического лицея – признаны подозреваемыми в умышленном пренебрежении правилами поведения в обществе, сопряженном с побоями, причинением легких телесных повреждений, совершенным группой лиц (часть 2 пункт «б» статьи 277 («Хулиганство» Уголовного кодекса Республики Узбекистан).

В ходе следствия будут установлены причины конфликта и мотивы, двигавшие каждым из его участников.