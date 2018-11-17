Поезд протаранил автобус в Саратовской области – погибли узбекистанцы

Всего в автобусе находились семь человек. Все погибшие - граждане Узбекистана, двое выживших из Казахстана.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 17 ноября, в Озинском районе Саратовской области.

На нерегулируемом железнодорожном переезде грузовой поезд протаранил автобус Mersedes, в котором находились семь человек.

В результате аварии погибли пять человек. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на консула Республики Казахстан в Астрахани Каната Шеккалиева, все погибшие являются гражданами Узбекистана.

Двое пострадавших, водитель и помощник – это граждане Казахстана, их доставили в больницу. Они находятся в тяжелом состоянии.

Заказной автобус следовал по маршруту Саратов - Ульяновск. Обстоятельства произошедшего выясняются.