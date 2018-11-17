18:18 17 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Автомобили скорой медицинской помощи

Поезд протаранил автобус в Саратовской области – погибли узбекистанцы

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Происшествия
Получить короткую ссылку
103 0 0

Всего в автобусе находились семь человек. Все погибшие - граждане Узбекистана, двое выживших из Казахстана.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 17 ноября, в Озинском районе Саратовской области.

На нерегулируемом железнодорожном переезде грузовой поезд протаранил автобус Mersedes, в котором находились семь человек.

В результате аварии погибли пять человек. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на консула Республики Казахстан в Астрахани Каната Шеккалиева, все погибшие являются гражданами Узбекистана.

Двое пострадавших, водитель и помощник – это граждане Казахстана, их доставили в больницу. Они находятся в тяжелом состоянии.

Заказной автобус следовал по маршруту Саратов - Ульяновск. Обстоятельства произошедшего выясняются.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Верховного суда Азербайджана, фото из архива
    А судьи где?

    Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.

  • Места силы: где искать мистические точки Минской области
    Места силы

    Куда современные белорусы ходят с жертвоприношениями, где просят избавить от слепоты, подарить хорошего мужа и облегчить роды, разбирался Sputnik.

  • Георгий Мурадов
    Взаимный интерес

    По каким вопросам Крым и Абхазия начнут сотрудничать уже в ближайшее время, рассказал зампредседателя Совета министров Республики Крым.

  • Премьер-министр Молдовы Павел Филип, архивное фото.
    С критикой не согласен

    Премьер-министр Молдовы заявил, что резолюция Европарламента, критикующая ситуацию в республике, является политическим документом.

  • Дом Стенбока
    Серьезный удар

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал факт кризиса в правительстве республики из-за ситуации вокруг соглашения ООН о миграции.

  • Встреча президента РЮО с депутатами Госдумы РФ
    Опасное соседство

    Строительство в Грузии аэродрома НАТО и биолаборатории беспокоит Южную Осетию, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Советская мода: главные тренды ушедшей эпохи
Высший пилотаж Русских Витязей на авиасалоне в Бахрейне
"Русские витязи" изумили Бахрейн - видео уникального шоу
Рогун - в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054