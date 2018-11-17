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Автобус Сетра

Автобус с узбекистанцами перекрыл движение на трассе Уфа—Оренбург

© Sputnik /
Происшествия
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Граждане направлялись в Узбекистан, однако поломка автобуса на время поменяла их планы и они были вынуждены несколько часов провести на автотрассе.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. В пятницу, 16 ноября, на 299 километре трассы Уфа-Оренбург автобус перегородил одну полосу движения.

Прибывшие на место госавтоинспекторы выяснили, что автобус, который следовал из Уфы и осуществлял перевозку граждан Узбекистана, совершил вынужденную остановку из-за поломки.

"На борту "Неоплана" находились 43 узбекистанца", - уточнили в пресс-службе УМВД по области.

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© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Сотрудники ДПС доставили на место происшествия автослесаря, который нашел и устранил причину поломки.

Из-за низкой температуры воздуха пассажирам автобуса предложили переждать ремонт в ближайшем селе, однако граждане отказались, так как автобус обогревался, и угрозы их жизни и здоровью не было, уточнили в пресс-службе ведомства.

После устранения неисправности автобус благополучно продолжил движение в Узбекистан. Водители и пассажиры поблагодарили инспекторов дорожного движения за оказанную помощь.




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