Смертница подорвала себя у КПП в Грозном

Девушка была прописана в Челябинской области, однако проживала в Дагестане.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. После самоподрыва смертницы у КПП в Грозном следствие возбудило уголовное дело по статье 317 УК России "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление СК по Чеченской республике.

По данным агентства, злоумышленницей оказалась 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова, которая была зарегистрирована в Челябинской области. В последнее время она жила в Дагестане.

Девушка привела в действие взрывное устройство в субботу около 16.00 мск. Других погибших и пострадавших больше нет.