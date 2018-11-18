В Узбекистане посетитель магазина напал с ножом на сотрудника ОВД

Правоохранитель хотел предотвратить стычку между продавцом и покупателем.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В Ташкентской области посетитель магазина Maximal-Market напал с ножом на сотрудника ОВД, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

В сообщении уточняется, что правоохранитель попытался помешать конфликту между продавцом и покупателем, однако последний кинулся с холодным оружием на лейтенанта.

Сотруднику ОВД была оказана медицинская помощь. В настоящее время злоумышленник арестован. Проводится расследование.

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