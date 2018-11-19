В Фергане мужчина умер от сигареты — ведется следствие

ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. В городе Маргилане Ферганской области мужчина 17 ноября умер из-за непотушенной сигареты, сообщает пресс-служба МВД.

"Семнадцатого ноября сего года гражданин, проживавший в городе Маргилане Ферганской области, - Ш.Ш. дома в пьяном состоянии уснул, не потушив сигарету. В результате сгорания получил ожоги и скончался на месте происшествия. Ведется расследование", - говорится в сообщении.

Это не первый такой пожар за месяц – в начале ноября в Ферганской области сгорел хозяин дома. Тело мужчины обнаружили при разборке инструкций деревянного дома. Правоохранительные органы проводят расследование, уточняются причины и размер материального ущерба. В результате проверки будет принято процессуальное решение. Трагедия произошла в Дангаринском районе.