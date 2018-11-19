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Сигарета, архивное фото

В Фергане мужчина умер от сигареты — ведется следствие

CC0 / Pixabay
Происшествия
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Мужчина заснул в пьяном состоянии и получил ожоги, несовместимые с жизнью, ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. В городе Маргилане Ферганской области мужчина 17 ноября умер из-за непотушенной сигареты, сообщает пресс-служба МВД.

"Семнадцатого ноября сего года гражданин, проживавший в городе Маргилане Ферганской области, - Ш.Ш. дома в пьяном состоянии уснул, не потушив сигарету. В результате сгорания получил ожоги и скончался на месте происшествия. Ведется расследование", - говорится в сообщении.

Это не первый такой пожар за месяц – в начале ноября в Ферганской области сгорел хозяин дома. Тело мужчины обнаружили при разборке инструкций деревянного дома. Правоохранительные органы проводят расследование, уточняются причины и размер материального ущерба. В результате проверки будет принято процессуальное решение. Трагедия произошла в Дангаринском районе.

Теги:
Пожар, курение, Фергана



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