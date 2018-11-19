Погорел на спичках: в Узбекистане задержали нетипичного вымогателя

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Сотрудники прокуратуры задержали в Ташкенте мужчину, вымогавшего у руководителей одного из предприятий 70 тысяч долларов и 7 тысяч коробков спичек.

Вымогатель угрожал должностным лицам одного из предприятий в Ташкенте тем, что напишет на них заявление в Генпрокуратуру.

Мужчина требовал 7 тысяч коробок спичек и 70 тысяч долларов. Сотрудники Чиланзарского районного отдела Департамента при Генпрокуратуре задержали мужчину с поличным при получении 10 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.