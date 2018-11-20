С пастухом жестоко обошлись в Джизакской области

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В правоохранительные органы Фаришского района Джизакской области обратился гражданин, который рассказал, что пас своих овец в Арнасае Фаришского района и на него напали трое неизвестных.

"Они нанесли ему несколько ударов палкой по голове и похитили 215 овец", - сообщает пресс-служба МВД республики.

В настоящее время личности нападавших установлены. Их задержали.

Ведется следствие. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в Бухарской области были задержаны двое мужчин, которые воровали коров и овец и перевозили их на седане бизнес-класса Chevrolet Malibu.

Статья УК "Кража" предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.