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Дикари убили туриста за попытку обратить их в христианство

© Sputnik / Игорь Михалев
Происшествия
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Мужчина проделал половину пути на остров на лодке с местными рыбаками, пересел в каноэ и дальше добирался в одиночку.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Дикари изолированного племени на Северном Сентинельском острове застрелили из лука американского туриста за попытку обратить их в христианство, сообщает РИА Новости.

Джон Аллен Чау – 27-летний миссионер - половину пути проплыл на лодке с местными рыбаками, затем сел в каноэ и дальше добирался в одиночку. Как только он оказался на острове, местные жители обрушили на него град стрел и убили.

При этом он продолжал идти, рыбаки видели, как дикари тащили его тело. Затем они испугались и убежали, но на следующий день забрали Чау с берега.

Местная полиция начала расследование произошедшего, правоохранительные органы уже арестовали семерых рыбаков, которые помогали Чау добраться до острова.

Посещение затерянного в Бенгальском заливе острова официально запрещено. Жители племени агрессивно пресекают любой контакт с посторонними людьми. Они убивали каждого, кто пытался проникнуть на их остров.

Теги:
Индия, Религия, Убийство



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  • Инспектор УОБДД. Архивное фото
    Нетрезв и опасен

    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

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