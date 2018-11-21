Дикари убили туриста за попытку обратить их в христианство

Мужчина проделал половину пути на остров на лодке с местными рыбаками, пересел в каноэ и дальше добирался в одиночку.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Дикари изолированного племени на Северном Сентинельском острове застрелили из лука американского туриста за попытку обратить их в христианство, сообщает РИА Новости.

Джон Аллен Чау – 27-летний миссионер - половину пути проплыл на лодке с местными рыбаками, затем сел в каноэ и дальше добирался в одиночку. Как только он оказался на острове, местные жители обрушили на него град стрел и убили.

При этом он продолжал идти, рыбаки видели, как дикари тащили его тело. Затем они испугались и убежали, но на следующий день забрали Чау с берега.

Местная полиция начала расследование произошедшего, правоохранительные органы уже арестовали семерых рыбаков, которые помогали Чау добраться до острова.

Посещение затерянного в Бенгальском заливе острова официально запрещено. Жители племени агрессивно пресекают любой контакт с посторонними людьми. Они убивали каждого, кто пытался проникнуть на их остров.