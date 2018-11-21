20:54 21 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Нож в руке мужчины

Интим не предлагать: узбекистанец изрезал домогавшегося до него собутыльника

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
Получить короткую ссылку
158 0 0

Гражданин Узбекистана за убийство мужчины проведет в колонии строгого режима 11 лет.

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. В Калуге узбекистанец 28 раз ударил ножом собутыльника в ответ на интимное предложение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Согласно информации пресс-службы, мужчины распивали спиртные напитки, когда знакомый гражданина Узбекистана предложил ему вступить в интимную связь за 500 рублей.

Мужчина в наручниках
Sputnik / Евгений Биятов
Не давала выпить: мужчина насмерть забил супругу бутылкой водки

Иностранец потребовал у потерпевшего отдать деньги, но собутыльник отказался это делать. В итоге между мужчинами завязалась драка.

Во время ссоры мигрант нанес своему неприятелю 28 ударов ножом в область туловища и головы, а также в область верхних и нижних конечностей. От полученных травм потерпевший умер в реанимации.

Уроженец Узбекистана частично признал свою вину, ссылаясь на то, что лишь превысил пределы необходимой обороны.

Суд назначил наказание узбекистанцу в виде лишения свободы сроком 11 лет в исправительной колонии строгого режима.

Теги:
Убийство, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, архивное фото
    Ядерный клуб

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что США, Россия, Китай и ЕС должны обсудить за одним столом вопросы нераспространения ядерного оружия.

  • Инспектор УОБДД. Архивное фото
    Нетрезв и опасен

    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

  • Велосипеды туристов, которых сбили в Таджикистане. 29 июля 2018 года
    По всей строгости

    В Таджикистане организатора теракта против иностранных туристов в Дангаре приговорили к пожизненному тюремному заключению.

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, архивное фото
    Ядерный клуб

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что США, Россия, Китай и ЕС должны обсудить за одним столом вопросы нераспространения ядерного оружия.

  • Инспектор УОБДД. Архивное фото
    Нетрезв и опасен

    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

  • Велосипеды туристов, которых сбили в Таджикистане. 29 июля 2018 года
    По всей строгости

    В Таджикистане организатора теракта против иностранных туристов в Дангаре приговорили к пожизненному тюремному заключению.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мечеть Буриджар (Илон Ота)
Величие и духовность: неповторимая красота мечетей Узбекистана
Девушка прыгает в реку
Когда все пошло не так: девушка прыгнула в замерзшее озеро
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054