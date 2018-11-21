Интим не предлагать: узбекистанец изрезал домогавшегося до него собутыльника

Гражданин Узбекистана за убийство мужчины проведет в колонии строгого режима 11 лет.

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. В Калуге узбекистанец 28 раз ударил ножом собутыльника в ответ на интимное предложение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Согласно информации пресс-службы, мужчины распивали спиртные напитки, когда знакомый гражданина Узбекистана предложил ему вступить в интимную связь за 500 рублей.

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Иностранец потребовал у потерпевшего отдать деньги, но собутыльник отказался это делать. В итоге между мужчинами завязалась драка.

Во время ссоры мигрант нанес своему неприятелю 28 ударов ножом в область туловища и головы, а также в область верхних и нижних конечностей. От полученных травм потерпевший умер в реанимации.

Уроженец Узбекистана частично признал свою вину, ссылаясь на то, что лишь превысил пределы необходимой обороны.

Суд назначил наказание узбекистанцу в виде лишения свободы сроком 11 лет в исправительной колонии строгого режима.