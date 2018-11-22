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Таблетки трамадола

Оперативники задержали еще пятерых подозреваемых в сбыте "Трамадола"

CC BY 2.0 / frankieleon / my back has caught up with the rest of me
Происшествия
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На территории республики свободная продажа лекарственного средства находится под запретом.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Ташкента задержали еще нескольких подозреваемых в сбыте запрещенного лекарственного препарата "Трамадол". Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел столицы.

Радио Sputnik
© Sputnik / RODION PROCA
Врач: "Трамадол" сродни наркотикам — привыкание с первого приема
Так, 10 ноября оперативники обнаружили таблетки у 19-летней девушки и 34-летнего мужчины. Сотрудники ОВД оперативно установили личность человека, который продавал запрещенные медицинские препараты, им оказался 60-летний мужчина, у которого были обнаружены и изъяты 75 таблеток "Трамадола".

Затем, 12 ноября, были задержаны еще двое мужчин: у одного нашли 80 таблеток "Трамадола", у другого — 300.

"В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за незаконный оборот наркотических средств", — сообщили в пресс-службе.

"Трамадол" оказывает активное воздействие на психику человека, как и любые другие наркотики, вызывает привыкание. По воздействию он сопоставим с морфином. При однократном приеме может вызвать эйфорию, но при регулярном употреблении формируется зависимость.

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Теги:
уголовное дело, Узбекистан, трамадол



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