Наманганский Каин: мужчина в гневе убил собственного брата

Его обнаружили без видимых травм, но судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате кровоизлияния.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. В Янгикурганском районе Наманганской области мужчина убил родного брата, сообщает пресс-служба МВД.

При этом убитого обнаружили без видимых травм, но судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате насильственных действий.

"В результате принятых мер было установлено, что 15 ноября в ходе возникшего скандала брат покойного гражданин У.Т. нанес травмы, ударив его кулаками в лицо и в голову. У.Т. задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие", - говорится в сообщении.

Согласно статье 90 Уголовного кодекса Узбекистана, умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения наказывается ограничением свободы от двух до пяти лет.