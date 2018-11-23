Пьяный полицейский сбил дорожного инспектора в Термезе

Сотрудник ГОВД передвигался на служебном микроавтобусе Damas и насмерть сбил инспектора. За преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Инцидент с летальным исходом произошел 10 ноября в Термезе на ул. А.Навои в махалле "Богишамол", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана в своем Telegram-канале.

Сотрудник уголовного розыска ГОВД города Термеза, будучи в нетрезвом состоянии, сбил старшего инспектора ДПС, который на момент происшествия находился на дежурстве.

© Sputnik / Георгий Зимарев В Андижане неизвестные до смерти избили сотрудника ОВД

Известно, что мужчина управлял служебным микроавтобусом Damas.

Потерпевший получил множественные травмы и был госпитализирован, однако 19 ноября скончался в Сурхандарьинском филиале РНЦЭМП.

По предварительным данным медиков, причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы костей, а также острая сердечно-сосудистая недостаточность.

По данному факту возбуждено уголовное дело.