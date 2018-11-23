Пьяный полицейский сбил дорожного инспектора в Термезе

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Инцидент с летальным исходом произошел 10 ноября в Термезе на ул. А.Навои в махалле "Богишамол", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана в своем Telegram-канале.
Сотрудник уголовного розыска ГОВД города Термеза, будучи в нетрезвом состоянии, сбил старшего инспектора ДПС, который на момент происшествия находился на дежурстве.
Известно, что мужчина управлял служебным микроавтобусом Damas.
Потерпевший получил множественные травмы и был госпитализирован, однако 19 ноября скончался в Сурхандарьинском филиале РНЦЭМП.
По предварительным данным медиков, причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы костей, а также острая сердечно-сосудистая недостаточность.
По данному факту возбуждено уголовное дело.