Бюджетный способ: почему водителей Ташкента еще просят "дыхнуть в трубочку"

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. ГУВД Ташкента ответило на критику пользователя Facebook под ником Gregory Yakovlev, который обвинил сотрудников управления в неэффективности.

Возмущение пользователя вызвала ситуация на парковке у ТРК MegaPlanet, где, по его словам протокол на одного нарушителя заполняли сразу три сотрудника УБДД, а хаотично расставленные автомобили мешали движению пешеходов. Также мужчина недоволен постоянным повышением штрафов за нарушение правил дорожного движения и поведением некоторых инспекторов.

"На каком основании инспектор берет мой тех паспорт и скручивает его и просит в него дыхнуть?", - написал он.

Как ответили в ГУВД, проблема с парковой рядом с упомянутым торговым центром действительно есть, но решить ее можно только совместными усилиями сотрудников УБДД и водителей.

"Невозможно изменить мир в одностороннем порядке – требовать санкций УБДД, не призывая при этом к ответственности рядовых водителей-нарушителей. Санкции за нарушения должны быть не только правовыми (со стороны государства), но и социальными – в виде неравнодушия общественности к следованию правилам дорожного движения", - считают в ГУВД.

По поводу ситуации, когда одного нарушителя оформляли сразу три инспектора, в управлении отметили, что субъективной оценки одного человека недостаточно, нужны фото или видеодоказательства, которые сейчас может прислать каждый водитель.

Размер штрафов за правонарушения устанавливают не сотрудники ГУВД, а Законодательная палата Олий Мажлиса, а ГУВД является исполнительным органом, подчеркнули в управлении. Поэтому следует обращаться в инстанцию, которая обладает полномочиями по регулированию размеров штрафов за нарушение ПДД.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров ГУВД ежедневно отправляет на штрафстоянку 24 машины: что нарушают в Ташкенте

"Отвечая на ваш вопрос "….на каком основании инспектор берет мой тех паспорт и скручивает его и просит в него дыхнуть?", мы можем сказать, что данный способ предварительно убедиться в необходимости прохождения водителем медицинского освидетельствования на предмет состояния алкогольного опьянения всегда будет бюджетным и доступным для инспектора в любое время и в любом месте. Тем не менее, по причине того, что этот способ не является комфортным как для упомянутого вами техпаспорта, так и (что важнее) для человека на посту, служба УБДД уже работает над этим вопросом в настоящее время", - прокомментировали в ГУВД ситуацию, когда водителя попросили "дыхнуть в трубочку".

Как отметили в управлении, улучшение дорожной ситуации требует обоюдных усилий от водителей и инспекторов. Поэтому все автолюбители, заметившие какие-либо нарушения, могут зафиксировать их на фото или видео и прислать инспекторам, например, с помощью специального бота в Telegram. В дальнейшем планируется ввести поощрения за подобную гражданскую активность.