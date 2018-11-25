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МИД Узбекистана подтвердил убийство соотечественницы в казино в Грузии

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
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Узбекистанку ударил ножом гражданин Турции.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Узбекистанка умерла после нападения в казино грузинского Батуми, передает пресс-служба узбекистанского МИД.

Накануне грузинский "Первый канал" сообщил, что в субботу в казино в Батуми одна уроженка Узбекистана в результате нападения была убита, другая получила ранение.

Knife
© Flickr / Mr Korn Flakes
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Консульский отдел посольства Узбекистана в Азербайджане связался с МВД Грузии, где подтвердили информацию о случившемся.

В частности, гражданка Узбекистана 1987 года рождения умерла по дороге в больницу, ее соотечественница 1980 года ранена и сейчас находится в медучреждении.

По информации ведомства, гражданин Турции, который ударил девушек ножом, задержан на месте преступления, и против него возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

В МИД Узбекистана добавили, что консульский отдел держит данный вопрос на контроле.

Теги:
Убийство, Грузия, Узбекистан



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