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Нож в руке

Боец MMA Мурод Хантураев снова получил ножевые ранения

CC0 / pixabay
Происшествия
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Хантураев по прозвищу "Азиатский медведь" получил ранения в область бедра, однако, по заверениям врачей, его жизни ничего не угрожает.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе Мурод Хантураев госпитализирован в одну из больниц Ташкента с двумя ножевыми ранениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУВД столицы.

Спортсмен получил два ножевых ранения в области бедра, а также ушиб в области грудной клетки. Его состояние удовлетворительное, жизни ничего не грозит.

Мурад Хантураев
© Instagram / kxanturaev
В Ташкенте задержан узбекский боец MMA Мурод Хантураев

"Установлено, что Хантураев получил ранения в помещении, пристроенном к торговому центру "Ташкент", - сказал представитель ГУВД. По его словам, состояние пострадавшего врачами оценивается как удовлетворительное.

На сегодняшний момент известно, что инцидент произошел накануне, 27 ноября, в помещении, пристроенном к торговому центру "Ташкент".

В настоящий момент правоохранители разыскивают нападавших. Возбуждено уголовное дело.

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Напомним, чемпион World Ertaymash Federation ММА в тяжелом весе в 2016 году Мурод Хантураев в июне уже был ранен ножом в грудь после массовой драки в одном из развлекательных заведений узбекской столицы.

В больнице он был задержан сотрудниками ГУВД, в октябре суд оштрафовал спортсмена почти на 2 тысячи долларов по статье "Хулиганство".




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