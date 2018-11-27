МВД Кыргызстана: прокурора Баткенской области могли убить в бытовой ссоре

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел Кыргызстана выдвинуло версию о причинах убийства прокурора южной Баткенской области Анарбая Мамажакыпова, сообщает РИА Новости.

Как заявили журналистам в пресс-службе, его могли застрелить их охотничьего ружья в бытовой ссоре.

Мамажакыпова назначили прокурором области в мае, а 19 ноября его нашли мертвым. В качестве подозреваемого был задержан бывший руководитель управления капитального строительства мэрии города Баткена Мелис Калыков, вместе с которым убитый отправился на охоту. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

При этом МВД республики опровергает информацию о якобы избиении Калыкова сотрудниками милиции – эти данные после убийства появились в СМИ. В качестве доказательства правоохранители ссылаются на медицинское освидетельствование.