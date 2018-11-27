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Мужчина с бейсбольной битой

Думал, что рейд ОМОНа: очевидец рассказал о нападении на Мурода Хантураева

CC0 / pixabay
Происшествия
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Сейчас сотрудники МВД занимаются поиском нападавших.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Очевидец нападения на бойца MMA Мурода Хантураева рассказал Sputnik Узбекистан подробности происшествия.

Боец ММА Мурод Хантураев
Sputnik / Табылды Кадырбеков
Боец MMA Мурод Хантураев снова получил ножевые ранения

Накануне чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе был госпитализирован с двумя ножевыми ранениями. В настоящее время жизни спортсмена ничего не угрожает.

По словам источника Sputnik, около трех часов дня 26 ноября к торговому центру "Ташкент" на большой скорости подъехали два Chevrolet Lacetti, один из них был без госномеров. Из машин выбежали шесть-восемь человек в масках и черной одежде.

"Эти люди бегом направлялись к кафе. У некоторых в руках были дубинки. Они попутно избивали кого-то. Возможно, охранников Хантураева или его друзей", - сообщил очевидец.

Примерно через минуту неизвестные выбежали из здания обратно, сели в машины и скрылись с места происшествия. Вслед за ними с криками выбежал охранник ТЦ, но не смог догнать злоумышленников.

"Поначалу я думал, что это ОМОН проводит рейд. Позже мне стало известно о нападении на Хантураева", - сообщил источник.

В настоящий момент правоохранители разыскивают нападавших. Возбуждено уголовное дело.

Теги:
нападение, Драка, Ташкент, Узбекистан



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