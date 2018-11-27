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Как украсть миллион: в Ташкенте женщина подобрала ключ и ограбила дом

© Sputnik / Виталий Белоусов
Происшествия
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Хозяин заявил о том, что преступница проникла в здание и забрала ювелирные изделия и 1,1 тысячи долларов.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента женщина проникла в чужой дом и украла 1,1 тысячи долларов и ювелирные изделия на 15 миллионов сумов, сообщает пресс-служба МВД.

"Гражданин Б.Т., проживающий на 2-м массиве Авиасозлар, заявил в ОВД о том, что в промежуток времени с 10:00 часов 22 ноября по 10:00 часов 26 ноября этого года неизвестное лицо, проникнув в его дом путем подбора ключа, украло 1100 долларов США и ювелирные изделия на общую сумму 15 миллионов сумов", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы приняли необходимые меры и задержали женщину, проживающую в Юнусабадском районе столицы. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Согласно статье 169 Уголовного кодекса Узбекистана, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом до 50 минимальных размеров заработной платы. Если преступление совершено в значительном размере, то штраф может вырасти до 300 МРЗП.

Теги:
Правоохранительные органы, Ташкент, Ограбление и кража



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