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Сотрудников Агентства по внешней миграции Узбекистана подозревают во взятках

Sputnik
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По факту получения взяток ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Сотрудников Агентства по внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана подозревают в получении взяток в особо крупных размерах, ведется следствие, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Начато следствие по факту взяток в системе агентства (по внешней трудовой миграции. – Ред.), подозревается ряд сотрудников, в том числе из руководства", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, взятки брали за трудоустройство за рубежом. Источник агентства не смог конкретизировать круг подозреваемых и не стал раскрывать детали следствия.

Напомним, Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана уполномочено оказывать услуги по трудоустройству граждан республики в других странах.

По официальным данным, сейчас на заработках за пределами Узбекистана находятся 2,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения).




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