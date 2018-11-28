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В Москве "заминировали" 12 торговых центров и вокзал: идет эвакуация

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Происшествия
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Посетителей и персонал просят покинуть "Город", "Горбушкин двор", "Атриум", "Звездочку", "Цветной", "Капитолий", "Звезду", "Мегаполис" и "Гагаринский".

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. В Москве эвакуируют посетителей и персонал 12 торговых центров и Киевского вокзала, туда поступили анонимные звонки с угрозами "минирования", сообщает РИА Новости.

Телефон
© Flickr/ Esparta Palma
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Речь идет о "Городе", "Горбушке", "Виве", "Атриуме", "Звездочке", "Цветном", "Электронике на Пресне", "Звезде" и "Капитолии". Также сообщения поступили в торговые центры "Гагаринский", "Мегаполис" и "Хорошо".

Телефонный терроризм не первый раз появляется в России, последняя такая волна пришлась на осень 2017 года. Тогда эвакуировали всего около 350 тысяч человек из торговых центров, вокзалов, учебных заведений. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Согласно статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание за такие преступления может составить до трех лет лишения свободы. Ответственность наступает с 14 лет.

Теги:
торговый центр, эвакуация, Терроризм, Москва, вокзал



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