В Москве "заминировали" 12 торговых центров и вокзал: идет эвакуация

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. В Москве эвакуируют посетителей и персонал 12 торговых центров и Киевского вокзала, туда поступили анонимные звонки с угрозами "минирования", сообщает РИА Новости.

Речь идет о "Городе", "Горбушке", "Виве", "Атриуме", "Звездочке", "Цветном", "Электронике на Пресне", "Звезде" и "Капитолии". Также сообщения поступили в торговые центры "Гагаринский", "Мегаполис" и "Хорошо".

Телефонный терроризм не первый раз появляется в России, последняя такая волна пришлась на осень 2017 года. Тогда эвакуировали всего около 350 тысяч человек из торговых центров, вокзалов, учебных заведений. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Согласно статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание за такие преступления может составить до трех лет лишения свободы. Ответственность наступает с 14 лет.