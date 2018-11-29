Руководство Агентства трудовой миграции в Узбекистане заключено под стражу

Глава агентства, его заместитель и еще два сотрудника подозреваются в совершении должностных преступлений, они заключены под стражу.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Узбекистане задержано руководство Агентства по вопросам внешней трудовой миграции, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

В частности, задержаны директор Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана Равшан Ибрагимов, его заместитель Улугбек Назаров, а также начальник одного из отделов агентства и начальник одного из филиалов агентства.

Им предъявлены обвинения в совершении должностных преступлений. Против них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве отметили, что оглашение иных подробностей дела невозможно из-за тайны следствия.