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Задержание подозреваемых в совершении преступления

Руководство Агентства трудовой миграции в Узбекистане заключено под стражу

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Глава агентства, его заместитель и еще два сотрудника подозреваются в совершении должностных преступлений, они заключены под стражу.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Узбекистане задержано руководство Агентства по вопросам внешней трудовой миграции, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

В частности, задержаны директор Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана Равшан Ибрагимов, его заместитель Улугбек Назаров, а также начальник одного из отделов агентства и начальник одного из филиалов агентства.

Им предъявлены обвинения в совершении должностных преступлений. Против них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве отметили, что оглашение иных подробностей дела невозможно из-за тайны следствия.




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