Долетались: в Чиланзаре выставили патруль после жалоб на "ночных бабочек"

Ташкентец обратился в местные СМИ с просьбой о помощи: покой жителей Чиланзарского района тревожат проститутки, которые с лета этого года регулярно собираются под окнами одного из домов.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Чиланзарском районе после жалобы жителей на проституток был выставлен патруль, наряд дежурит там со вчерашнего дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Местный житель в своем письме рассказал, что до этого проблему решал участковый. Однако лишь временно: он приезжал на патрульной машине, разгонял автомобили с проститутками и уезжал, а спустя некоторое время "бабочки" возвращались. Ташкентец надеялся, что освещение проблемы в СМИ даст результат.

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Согласно статье 190 Кодекса Узбекистана об административной ответственности, занятие проституцией влечет наложение штрафа в размере от одного до трех минимальных размеров заработной платы (МРЗП). Правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, влечет наложение штрафа от трех до пяти МРЗП.