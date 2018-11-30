Контрабандист пытался вывезти из Узбекистана 30 тысяч долларов в трусах

У сотрудников таможни вызвало подозрение странное нервное поведение мужчины, который хотел пересечь границу с Кыргызстаном.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Сотрудники приграничного таможенного поста в Фергане задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти в Кыргызстан 34 тысячи долларов, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

У таможенников вызвало подозрение странное нервное поведение подозреваемого. Во время разговора он заявил, что ничего не нарушал, но таможенники решили его проверить.

"При проведении с участием понятых личного досмотра у гражданина была обнаружена спрятанная в нижнем белье и не заявленная при устном опросе наличная иностранная валюта в размере 30 тысяч долларов США", — уточняется в сообщении. Еще 4 тысячи долларов подозреваемый провозил в кармане куртки.

Кроме того, у гражданина нашли 510 турецких лир. Таможня проводит проверки.

Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, наказание за контрабанду наличной валюты может составить до 8 лет лишения свободы.