В Джизаке избили сотрудника правоохранительных органов

Неизвестные напали на мужчину, когда он находился на посту, в результате его госпитализировали.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В Фаришском районе Джизакской области неизвестные избили сотрудника органов внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД.

"Двадцать девятого ноября 2018 года на территории Фаришского района Джизакской области четверо неизвестных лиц, избив сотрудника органов внутренних дел, который нес службу на этой местности, скрылись. В результате сотрудник был госпитализирован. В ходе принятых мер за совершение данного преступления были установлены и задержаны ранее судимые Ш.У., Ф.Г. и Ж.Х.", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, такие преступления наказываются исправительными работами до трех лет или ограничением либо лишением свободы до 5 лет.