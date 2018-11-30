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Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники

В Джизаке избили сотрудника правоохранительных органов

© Sputnik / Алексей Вовк
Происшествия
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Неизвестные напали на мужчину, когда он находился на посту, в результате его госпитализировали.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В Фаришском районе Джизакской области неизвестные избили сотрудника органов внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД.

"Двадцать девятого ноября 2018 года на территории Фаришского района Джизакской области четверо неизвестных лиц, избив сотрудника органов внутренних дел, который нес службу на этой местности, скрылись. В результате сотрудник был госпитализирован. В ходе принятых мер за совершение данного преступления были установлены и задержаны ранее судимые Ш.У., Ф.Г. и Ж.Х.", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, такие преступления наказываются исправительными работами до трех лет или ограничением либо лишением свободы до 5 лет.

Теги:
Уголовный кодекс, Джизак, Правоохранительные органы



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