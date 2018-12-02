В Бухаре из-за утечки газа загорелась автозаправка - видео

ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. В Бухарской области на автомобильной заправке вспыхнул пожар.
Как пишет UzNews со ссылкой на Государственную службу пожарной безопасности Узбекистана, огонь возник из-за утечки газа, которая произошла в результате технического сбоя.
Для ликвидации пожара пришлось задействовать пять пожарных расчетов.
В результате происшествия сгорели автомобили "Матиз", "Нексиа" и "Дамас", а также пять колонок газонаполнительной компрессорной станции.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
На этой неделе в Ташкенте загорелся частный детский сад. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке кондиционера.