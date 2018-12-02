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В Бухаре из-за утечки газа загорелась автозаправка - видео

© AFP 2018 / JOSH EDELSON
Происшествия
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Очевидцы засняли крупный пожар, который ликвидировали пять пожарных расчетов.

ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. В Бухарской области на автомобильной заправке вспыхнул пожар.

Как пишет UzNews со ссылкой на Государственную службу пожарной безопасности Узбекистана, огонь возник из-за утечки газа, которая произошла в результате технического сбоя.

Для ликвидации пожара пришлось задействовать пять пожарных расчетов.

В результате происшествия сгорели автомобили "Матиз", "Нексиа" и "Дамас", а также  пять колонок газонаполнительной компрессорной станции.

Сгоревшие автомобили на газозаправочной станции в Бухарской области
© Foto : ГСПБ
Сгоревшие автомобили на газозаправочной станции в Бухарской области

О жертвах и пострадавших не сообщается.

На этой неделе в Ташкенте загорелся частный детский сад. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке кондиционера.

Теги:
Пожар, Бухара, Бухарская область, Узбекистан



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