Восьмиклассницу, пропавшую в Ташкенте четыре дня назад, обнаружили

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Четырнадцатилетняя Висола Гафурова, о пропаже которой сообщили накануне узбекские СМИ, нашлась.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента, девочка жива и здорова. Ее обнаружили спустя четыре дня после исчезновения благодаря сотрудничеству сотрудников ОВД с неравнодушными гражданами.
"Школьницу обнаружили в Ташкентской области в районе Тойтепы. Там она находилась в доме у родственников. По неизвестным причинам родители были не в курсе местонахождения дочери и после самостоятельных поисков обратились в правоохранительные органы", - уточнили в ведомстве.
В ГУВД отметили, что помощь в поисках подростка оказали неравнодушные граждане, за что правоохранители выразили большую благодарность жителям города.