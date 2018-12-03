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Гафурова Висола Равшан қизи

Восьмиклассницу, пропавшую в Ташкенте четыре дня назад, обнаружили

Происшествия
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Пропавшая в Ташкенте школьница нашлась в районе Тойтепы. По непонятным причинам ее родители были не в курсе того, что она отправилась в гости к родственникам, поэтому были вынуждены обратиться к правоохранителям.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Четырнадцатилетняя Висола Гафурова, о пропаже которой сообщили накануне узбекские СМИ, нашлась.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента, девочка жива и здорова. Ее обнаружили спустя четыре дня после исчезновения благодаря сотрудничеству сотрудников ОВД с неравнодушными гражданами.

"Школьницу обнаружили в Ташкентской области в районе Тойтепы. Там она находилась в доме у родственников. По неизвестным причинам родители были не в курсе местонахождения дочери и после самостоятельных поисков обратились в правоохранительные органы", - уточнили в ведомстве.

В ГУВД отметили, что помощь в поисках подростка оказали неравнодушные граждане, за что правоохранители выразили большую благодарность жителям города.

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Теги:
подросток, Узбекистан



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