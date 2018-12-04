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В Узбекистане сотрудник автосалона присвоил свыше миллиона долларов

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Тема:
Задержание коррупционеров в Узбекистане (26)
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Мошенник брал деньги с клиентов, обещая помочь им приобрести автомобиль без очереди.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Суд в Узбекистане приговорил сотрудника одного из автосалонов к девяти годам тюрьмы за присвоение 9,3 миллиарда сумов (1,1 миллиона долларов), пишет РИА Новости со ссылкой на представителя судебных органов.

По данным следователей, заведующий складом ООО "Фаргона автосавдо" с июля 2017 по май 2018 года пообещал помочь 73 гражданам приобрести автомобили без очереди и незаконно присвоил 9,3 миллиарда сумов.

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"В соответствии с приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество в особо крупных размерах" и приговорен к девяти годам лишения свободы, - говорится в сообщении.

Максимальный срок лишения свободы по этой статье - десять лет.

Ранее руководство АО "Узавтопром" заявило о существовании массовых схем коррупции и мошенничества в системе продажи автомобилей в Узбекистане, заявив, что в ближайшее время искоренит искусственный дефицит и большие очереди на покупку машин.

Тема:
Задержание коррупционеров в Узбекистане (26)
Теги:
Мошенничество, Автомобили, Узбекистан



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